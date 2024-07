Montabaur hat eine neue Stadtchefin: Gabi Wieland übergibt ihr Amt an Melanie Leicher

Den symbolischen Schlüssel zur Stadt überreichte die scheidende Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland (links) an ihre Nachfolgerin Melanie Leicher. Den Glückwünschen an das neue Montabaurer Stadtoberhaupt schloss sich auch Verbandsgemeindebürgermeister Ulrich Richter-Hopprich an. Foto: Stadt Montabaur/Olaf Nitz