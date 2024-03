Plus Höhr-Grenzhausen

Möglicherweise Sabotage? Dritter Wasserschaden im neuen Jugend- und Kulturzentrum in Höhr-Grenzhausen

i Nach drei Wasserschäden liegen überall im Neubau des Jugend- und Kulturzentrums Trockenschläuche, die das Wasser aus dem Estrich holen sollen. Von der Lage machten sich die Mitglieder des Stadtrats Höhr-Grenzhausen bei der jüngsten Sitzung zusammen mit Leiter Werner Bayer (links) ein Bild. Foto: Maja Wagener

Handelt es sich um Sabotage? Diese Frage stellte sich bei der jüngsten Stadtratssitzung in Höhr-Grenzhausen angesichts der drei Wasserschäden im Neubau des Jugend- und Kulturzentrums kurz vor dessen Fertigstellung. Denn in den Wochen nach dem ersten Vorfall, bei dem in der Nacht zum 20. Februar 2024 mehrere Stunden Wasser durch das Gebäude gelaufen war (wir berichteten), gab es zwei weitere Unfälle.