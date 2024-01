Plus Bad Marienberg Mit Beckenbauer über Fußball gefachsimpelt: Bad Marienberger erinnert sich an Treffen Während den meisten Menschen beim Namen Franz Beckenbauer bekannte Fernsehbilder wie etwa sein einsamer Gang übers Spielfeld nach dem Gewinn der Fußball-WM 1990 in Rom ins Gedächtnis kommen, erinnert sich Gerhard Schmidt an einen Besuch in Landau. Von Nadja Hoffmann-Heidrich

Denn hier unterzeichnete er als damaliger Bad Marienberger Kurgeschäftsführer zusammen mit dem früheren Geschäftsführer der Westerwald-Brauerei, Heiner Schneider, und dem „Kaiser“ einen Vertrag über ein Spiel der Uwe-Seeler-Traditionself in der Westerwälder Kneippstadt eine Woche später. Und so schnürte der Weltstar zur Einweihung des Sportzentrums an der Kirburger Straße am 10. ...