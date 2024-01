Millionen sind weg: Statt Geldwäsche ging es vor Gericht nur noch um Westerwälder Zahlungsdienst

Geldwäsche im großen Stil, Anleger um 4 Millionen Euro geprellt: Die ursprünglichen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen ein Quartett von Angeklagten wogen schwer. Innerhalb von nur zwei Monaten sollten zwei Deutsche, eine Lettin und ein Russe 2017 mit einer Firma mit Sitz in der Verbandsgemeinde Selters in großem Stil Geld verschoben haben. Nun stand der Russe erneut in Koblenz vor Gericht. Denn sein Revisionsantrag hatte Erfolg.