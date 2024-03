MGV Frohsinn und Gospel Voices: Jubiläumskonzert begeistert in Herschbach

Wie aus einem Nachbericht der Veranstalter hervorgeht, ist der Männergesangverein Frohsinn 1904 Herschbach ein traditionsreicher Chor, dessen derzeit 18 aktive Sänger unter der professionellen Leitung von Jürgen Hof-stötter stehen. Das Repertoire umfasst neben traditionellem Chorgesang auch Schlager, Welthits und Evergreens.

Der gemischte Kirchenchor Gospel Voices St. Anna Herschbach ist 2014 als Projektchor entstanden und genießt seitdem ständig wachsendes Ansehen. „Unter ihrem ebenfalls sehr professionellen Chorleiter Jürgen Bröhl bieten die 36 Sängerinnen und Sänger eine gekonnte Mischung aus Gospels, Traditionals, Musicalsongs und moderner christlicher Musik“, heißt es in dem Bericht der Chöre.

Grönemeyer-Hits schallen durch die Kirche

Nach der Begrüßung durch die beiden Vorsitzenden Annedorle Meutsch und Bernd Kaulbach eröffnete der MGV Frohsinn das Frühlingskonzert gut gelaunt und augenzwinkernd mit dem Grönemeyer-Hit „Männer“, gefolgt von dessen Liebeslied „Halt mich“ und dem italienischen „Cheste Viole“. Im Anschluss boten Jörg Hübner und Jürgen Bröhl mit „Jesus bleibt meine Freude“ von Johann Sebastian Bach ein sehr gefühlvolles Instrumentalduett auf Querflöte und Klavier dar.

Griechischer Wein floss auch

Mit dem Kanon „Spring“ begannen die Gospel Voices ihren Part. Mit John Lennons berühmtem „Imagine“ und Enyas „May it be“ setzten sie einen ruhigen, mystischen Akzent. Anschließend begeisterte der Tenor Norbert Schmuck die Konzertbesucher mit seinem Solo „O Sole Mio“.

Der MGV Frohsinn setzte das Programm mit „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens fort. Der Oldie „Rama Lama Ding Dong“ aus dem Jahr 1958 versprühte auch in der Pfarrkirche gute Laune. Mit dem Queen-Hit „Crazy little Thing Called Love“ und dem traditionellen schottischen Volkslied „Loch Lomond“ schloss der Chor unter dem tosenden Beifall des Publikums.

Jörg Hübner und Jürgen Bröhl folgten mit ihrem beeindruckenden Instrumentalduett „Wind Beneath my Wings“. Die Gospel Voices ernteten mit „I have a Dream“ und dem englischen Volkslied „Scarborough Fair“ lang anhaltenden Applaus. Mit „Circle of Life“ aus „König der Löwen“ und der Hymne „Adiemus“ von Karl Jenkins begeisterte der Chor noch einmal das Publikum.

Westerwaldlied setzte den Schlusspunkt

Zum Finale ließen beide Chöre mit mehr als 50 Sängern das sakrale Lied „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ erklingen. Das Publikum honorierte die Darbietungen aller Aktiven mit stehendem Applaus. Die Jubilare verabschiedeten sich, indem sie mit dem Publikum das Westerwaldlied anstimmten.