Messe in Bad Marienberg: Gesundheit erlangt immer größeren Stellenwert

Fachvorträge, Workshops und mehr als 60 Aussteller informieren rund um die Themen Gesundheit und Vorsorge. So liegt einer der Schwerpunkte der Gesundheitsmesse in Bad Marienberg am Sonntag, 18. Februar, von 10 bis 18 Uhr, auf dem Thema „Kindergesundheit“, unterstützt durch Joachim Türk, Vizevorsitzender des Kinderschutzbundes.

Fachvorträge, Workshops und Aussteller informieren die Besucher rund um die Themen Gesundheit und Vorsorge bei der 17. Gesundheitsmesse in Bad Marienberg im Forum des Schulzentrums. Foto: Archiv Röder-Moldenhauer

„Machen Sie mit – bleiben Sie fit“ heißt das Motto. Veranstalter der Gesundheitsmesse sind Stadt und der örtliche Kneipp-Verein. So zeigen laut Tourist-Info die 60 Aussteller im Forum des Schulzentrums in der Kirburger Straße 8, was gesunde Ernährung bewirken kann. Sie beraten bei der Wahl sportlicher Aktivitäten und zeigen neue Vorsorgemöglichkeiten. Ärzte, Trainer, Coaches und Gesundheitsexperten informieren in Vorträgen und Workshops über wirksame Methoden und Therapien, die Menschen das Leben im Alltag spürbar erleichtern können, ihre Gesundheit stärken und Ihnen Kraft und Mut für den Alltag geben können. Im Messecafé werden die Besucher mit Waffeln, Kaffee, Kuchen versorgt, oder können die Fit4Fun-Küche entdecken.

Termin fällt in Leichter-Leben-Wochen

Am Aschermittwoch starten wieder die „Leichter-Leben-Wochen“, diesmal vom 14. Februar bis 5. April. Wer möchte, kann an vielfältigen Aktivitäten teilnehmen. Geschäfte und Institute laden ein zu Vorträgen und Workshops und bieten den Teilnehmern vergünstigte Angebote zum Thema Gesundheit. Teilnehmen kann jeder, der Lust und Mitmach-Laune hat und einen Teilnehmerpass besitzt. Zwei Pässe finden sich in jedem Programmheft, das an viele Haushalte verteilt wird.

Etwas für eigene Gesundheit tun

Programmhefte liegen zudem bei der Gesundheitsmesse, bei der Tourist-Info, der Stadtverwaltung, dem Marienbad, der Sparkasse Westerwald-Sieg und vielen weiteren Partnern ab Februar aus. Wer mitmacht und etwas für seine Gesundheit tut, an Workshops teilnimmt oder Angebote der „Leichter-Leben-Partner“ nutzt, erhält jedes Mal einen Punkt als Belohnung. Sind alle zwölf Punkte gesammelt, nimmt der Pass an einer Verlosung teil, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 02661/3111 und im Internet unter www.gesundheitsmesse-badmarienberg.de