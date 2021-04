Eine neue Rutschanlage, die kuschelige Nestschaukel und natürlich auch die Klettergerüste in der Außenanlage der integrativen Kindertagesstätte in Höhn stehen lockend im Frühlingssonnenschein. Doch gerade sind es nur einige wenige Kinder, die sie fröhlich nutzen. Und das liegt weniger an den kühlen Temperaturen, als am Corona-Sicherheitskonzept, welches den Alltag in der Einrichtung bestimmt, die von 55 Mädchen und Jungen besucht wird. Acht von ihnen gehören dem Krippenbereich an.