Plus Westerwaldkreis Mehr Geld für Wäller Haushalte: Statistisch 2105 Euro im Monat in jeder Börse Es ist nur ein statistischer Mittelwert – und doch sagt er viel über Lebensqualität und wirtschaftliche Stabilität in einer Region aus: Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte ist im Westerwald im Jahr 2021 auf 5,136 Milliarden Euro angewachsen. Das bedeutet nach aktuellen Berechnungen des Statistischen Landesamtes ein Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zu 2020. Doch hinter der Statistik verbergen sich noch mehr Erkenntnisse. Von Markus Kratzer

Damit liegt der Westerwaldkreis bei der Entwicklung in Rheinland-Pfalz mit leichten Abstrichen im Trend. Denn im Land stieg das verfügbare Einkommen 2021 auf knapp 100 Milliarden Euro (siehe auch Tabelle, die sich auf den nördlichen Landesteil konzentriert), was einem Plus von 1,9 Prozent entspricht. Dazu tragen die 24 Landkreise (ein ...