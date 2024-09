Plus Hachenburg

Mehr als 10 000 Gäste: Hachenburger Brauerei wird zum Vergnügungspark

i Mitarbeiter und Fans der Westerwald-Brauerei in Hachenburg feierten am Sonntag gemeinsam ein großes, fröhliches Fest. Petrus schickte dazu bestes Spätsommerwetter. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: C_Roemo_/Röder-Moldenhauer

In einer Auflistung der größten Volksfeste im Westerwald 2024 darf eine Veranstaltung nicht fehlen: der Tag der offensten Brauerei in Hachenburg. Mit mehr als 10.000 Besuchern wurde dabei am Sonntag laut Unternehmen sogar der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 geknackt, als die Zahl knapp unter dieser Marke lag.