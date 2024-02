Masgeik-Stiftung: Förderprojekt Streuobstwiese in Molsberg beendet

Im Jahr 2023 lief das Förderprojekt der Aktion Grün in der Streuobstgemeinde Molsberg und Umgebung aus, das seit dem Sommer 2020 durch die Will und Liselott Masgeik-Stiftung und ihre Partner rund um Molsberg umgesetzt wurde. Jetzt veröffentlicht die Stiftung den Abschlussbericht, den Interessierte auf der Webseite der Stiftung unter www.masgeik-stiftung.de herunterladen können. Doch damit ist die Arbeit nicht beendet.

Bei dem Streuobstprojekt in Molsberg ging und geht es unter anderem um die Altbaumpflege. Foto: Philipp Schiefenhövel

Gefördert wurde das Projekt vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz. Laut Pressemitteilung der Stiftung bleibt rund um die Streuobstbestände bei Molsberg auch weiter einiges zu tun.

Mehr als 1000 Obstbäume gepflegt

Das Projektende war Anlass, dass die mehr als 20 aktiven Streuobstparteien, die sich im Laufe des Projektes in die Streuobstpflege eingebracht haben, erneut zusammenkamen, um sich über die weiteren notwendigen Pflegemaßnahmen und Erfahrungen im Rahmen des Projekts auszutauschen. Während des dreijährigen Projektes hatte die Masgeik-Stiftung die Projektführung inne und hatte sich um den Austausch zwischen den verschiedenen Partnern und Akteuren sowie um die Umsetzung der Maßnahmen und die Pflege von mehr als 1000 Obstbäumen gekümmert.

So wurden im Laufe des Projektes 350 Obstbaumneupflanzungen und 450 Altbaumpflegemaßnahmen realisiert. Der vorhandene Streuobstbestand von Molsberg und Umgebung konnte in seiner Sortenvielfalt dokumentiert und durch die Veredlung besonders seltener Sorten langfristig erhalten und erweitert werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Solide Basis an Helfern entstanden

Durch die enge Betreuung der neuen Streuobsteigentümer sei im Laufe der Projektzeit eine solide Basis für die Fortführung der fachgerechten Pflege geschaffen worden. Damit werden die neu gepflanzten Obstbäume auch nach Ablauf der Projektzeit durch die Streuobstakteure weiter gepflegt.

Im Sinne der Nachhaltigkeit sei es enorm wichtig, sich auch zukünftig intensiv um die gepflanzten Jungbäume zu kümmern, um sie zu gesunden, ertragreichen Altbaumbeständen anwachsen zu lassen, die dann langfristig die erwünschte hohe ökologische Sicherung und Aufwertung des Molsberger Streuobstgürtels bewirken sollen. Die Fortführung und Sicherung der Altbaumbestände möchte die Stiftung durch eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe sicherstellen. Hierzu sollen von diesem Jahr an weiterhin Obstbaumschnittkurse und vor allem gemeinschaftliche Obstbaumpflegeeinsätze etabliert werden.

Veranstaltungen geplant

Auch das langjährige Engagement der Molsberger Masgeik-Stiftung zum Sortenerhalt und der Verwertung und Vermarktung des Obstes soll mit weiteren Apfelfesten, Ernteaktionen, Sortenausstellungen, Kochkursen und vielem mehr fortgeführt werden. Besonders innerhalb der Wertschöpfungskette des regionalen Obstes arbeitet die Stiftung an Plänen und Lösungen, um die Vermarktung des Obstes auf eine noch breitere Basis zu stellen, wie sie abschließend mitteilt.