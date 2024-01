Marienstätter Musikkreis: Diese Abteikonzerte sind zu erwarten

Der Marienstätter Musikkreis gibt sein Konzertprogramm 2024 in der Abtei Marienstatt bekannt. Thorsten Maus, Kantor der Propsteikirche St. Peter Recklinghausen, improvisiert am Passionssonntag, 17. März, ab 15.15 Uhr über Texte zum „Kreuzweg“.

Die große Rieger-Orgel wurde 1970 in der Abteikirche eingeweiht und ist für ihre besondere Klangschönheit bekannt. 2024 werden ihr unter anderem der Pole Mateusz Rzewuski, der Franzose Laurent Jochum und einige weitere Organisten einen musikalischen Besuch abstatten. Foto: Stefan Hahn

Panflöte und Posaune

Am Ostermontag, 1. April, konzertiert ab 15.15 Uhr bei „Osterjubel in Blech“ das Ensemble TOP Leipzig mit Alexander Pfeifer und Bernd Bartels (Trompete), Frank Zimpel (Orgel), und Daniel Schäbe (Pauken). Es erklingen Werke von Bach, Händel, Heinichen, Mendelssohn Bartholdy und Gardonyi.

Am Sonntag, 28. April, sind ab 15.15 Uhr Panflötistin Hannah Schlubeck (Bellersen) und Harfenistin Isabel Moreton (Hannover) zu Gast und bringen Bach, Mozart, Debussy oder Mara zu Gehör. Das Posaunenquartett-Opus 4, Posaunisten des Gewandhausorchesters Leipzig, und Denny Wilke, Stadtorganist der Marienkirche zu Mühlhausen (Orgel), spielen am Pfingstmontag, 20. Mai, ab 15.15 Uhr Werke von Gabrieli, Monteverdi, Bach, Gershwin und weiteren Komponisten.

Am Sonntag, 30. Juni, ab 15.15 Uhr präsentieren Elio Herrera Sanchez (Wuppertal, Violoncello) und Victor-Antonio Agura (Leuchtturm-Kirchenmusiker Dortmund-Hombruch, Orgel) unter anderem Werke von Bruch, Dupre, Erp, Hindemith. In der Orgelnacht mit Illuminationen am Freitag, 2. August, 20.45 Uhr bis 22.15 Uhr, interpretiert Organist Mateusz Rzewuski (Warschau) Werke von Bach, Vierne, Surzynski, Nowowiejski und Rzewuski.

Orgeltriduum ab 1. September

Das Orgeltriduum eröffnet am Sonntag, 1. September, ab 15.15 Uhr Organist Laurent Jochum (Paris) unter anderem mit Werken von Bach, Widor und Mons Leidvin Takle. Am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr spielt Martin Sturm (Weimar) Bach, Reger und Schönberg sowie Improvisationen. Das Triduum beschließt am Sonntag, 8. September, um 15.15 Uhr Christian Ott aus Versailles. Im Kontrast von Orgel und Druckwindharmonium erklingen César Francks (1822-1890) „Trois Chorals pour Grand Orgue” und Stücke aus dem „L'Organiste I“.

Ein Barockkonzert mit dem Rux-Trio, Antje Rux (Berlin, Sopran), Almut Rux (Freiburg, Naturtrompete) und Beate Rux-Voss (Mannheim, Orgel) findet am Sonntag, 6. Oktober, ab 15.15 Uhr statt. Dargeboten werden Werke unter anderem von Kerll, Walther, Händel, Richter. Beim „Wettstreit der Vogelstimmen“ konzertiert am Sonntag, 27. Oktober, ab 15.15 Uhr das Ensemble Affetti Musicali mit Elisabeth Schwanda (Hannover, Blockflöten), David Paulig (Obernhausen, Blockflöten) und Bernward Lohr (Hannover, Cembalo) in der Annakapelle des Gymnasiums. Es erklingen Werke von Turini, Couperin, Linde und Zahnhausen.

Adventskonzert beendet Reihe

Zum Abschluss des Konzertjahres spielt in der Abteikirche am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr das Vocal-Ensemble Erwitte (Leitung Bernd Hense und Daniel Tappe, Orgel) Werke von Caccini, Mendelssohn Bartholdy und Withacre.

Weitere Informationen: www.abtei-marienstatt.de oder beim Musikkreis: Telefon 02662/953 54 00, E-Mail musikkreis@abtei-marienstatt.de