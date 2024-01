Rund eineinhalb Wochen ist es nun her, dass auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Diez/Nentershausen und Montabaur ein Lkw verunglückt und in die Böschung gestürzt ist. Wer dieser Tage in Fahrtrichtung Köln an der Unfallstelle vorbeikommt, reibt sich verwundert die Augen, denn der Unfalllaster liegt immer noch in der Böschung. Was die Hintergründe sind und wann das Fahrzeug nun geborgen werden soll, dazu hat sich die Autobahnpolizei Montabaur zwischenzeitlich geäußert.