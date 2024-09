Plus Neuhäusel Lulo Reinhardt erzählt Geschichte seines Volkes : Sinti-Familie des Musikers kam vor 1200 Jahren in Indien Von Birgit Piehler i Für Weltoffenheit und seine Künste an der Gitarre weltweit geschätzt: Gitarrist Lulo Reinhardt Foto: Boris Borm Lulo Reinhardt erzählt mit seiner Gitarre. Hier findet er scheinbar noch mehr Möglichkeiten, dem erlebtem Ausdruck zu verleihen, als es Worte allein könnten. Seine Sammlung unterschiedlichster Gitarren, mit denen der Musiker in einer Art „Gemeinschaft“ in seiner Neuhäuseler Wohnung lebt (unsere Zeitung berichtete), erzählt auch die Geschichte eines Kosmopoliten, dessen Leben von seinem musikalischen Familienerbe geprägt ist. Lesezeit: 4 Minuten

Es stehe immer eine Gitarre in seiner Nähe, auf der er Ideen, die ihm in den Kopf kommen, unmittelbar umsetzen könne. So auch im Gespräch mit unserer Zeitung: Ganz schnell hat er seine Hand an der Gitarre, intoniert, was er zuvor in ähnlicher Weise beschrieben hatte. Fast alle seine Stücke sind ...