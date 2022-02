Der Westerwaldkreis weiß derzeit nicht, ob der beabsichtigte Einbau neuer Belüftungsanlagen in allen Schulen in seiner Trägerschaft tatsächlich vom Bund gefördert wird. Hintergrund ist eine zeitliche Befristung des Förderprogramms und der Mangel an verfügbaren Handwerksunternehmen. Dies teilte die Beigeordnete Gabi Wieland unlängst im Kreisausschuss mit.