Lesung in Ransbach-Baumbach: Heiner Feldhoff beeindruckt mit Schicksal aus Nazi-Zeit

Nur ein paar Kerzen tauchen die Musikkirche in Ransbach-Baumbach in ein warmes Licht, Violinenklänge breiten sich durchdringend aus. Ein angemessener Anfang für einen besonderen Abend, wie das Evangelische Dekanat Westerwald unserer Zeitung mitteilt. Der Schriftsteller Heiner Feldhoff hat in der Töpferstadt aus seinem Buch „Pauline Leicher oder Die Vernichtung des Lebens“ gelesen.

Vom Schicksal einer Frau aus Lautzert

Ein Werk, das das Leben eines fast in Vergessenheit geratenen Euthanasieopfers nachzeichnet. Oder, wie es Pfarrer Carsten Schmitt zu Begrüßung formulierte: „Ein sehr persönlicher Appell, die Erinnerung zu bewahren und in dieser besonderen Zeit wachsam zu sein.“ Ehe Heiner Feldhoff und Claudia Schwamberger zu lesen begannen, erzählte der Autor, was ihn bewegt hat, sich dem Schicksal Pauline Leichers zu widmen.

Da ist zunächst dieser „grauenhafte Schrecken“, wie ihn Feldhoff beschreibt. Damals, als er zum ersten Mal vom Schicksal der Frau aus dem Westerwalddorf Lautzert hört – aus dem Ort, in dem Feldhoff selbst seit Jahrzehnten lebt. „Allmählich begreife ich: Das ist Deine Aufgabe. Du hast die Zeit und die Sprache, um davon zu erzählen.“ Feldhoff weiß, dass ihn das Kraft kosten wird. Die Unterschrift auf dem Titel des Buches ist das einzige Dokument, das heute noch von Pauline Leicher existiert, sagt er. Deshalb sei die Recherche außerordentlich mühsam gewesen.

Denn über das Thema Euthanasie werde oft geschwiegen, auch über Pauline Leichers Geschichte. Es gab ein paar Gerüchte, einige wenige Zeitzeugen. Das Buch sei deshalb keine minutiöse Nacherzählung ihres Lebens. Eher ein Vortasten mit vielen Unterbrechungen und Besinnungspausen. So wie das Geigenspiel des Dekanatskantors Jens Schawaller.

Nachforschungen beginnen in Andernach

Die Reise begann für Feldhoff in Andernach. In der Rhein-Mosel-Fachklinik erinnert ein Container an die Ermordeten. Dort steht auch der Name Pauline L. Ein Name, der selbst in den Köpfen der Angehörigen kaum noch existiert.

Feldhoff findet trotzdem einige wenige Spuren. Pauline Leicher, so erzählt er im Buch und in Ransbach-Baumbach, kommt 1904 in Lautzert zur Welt. Pauline lebt in einer rechtschaffenen Arbeiterfamilie und hat sieben Geschwister. „Sie selbst ist bildhübsch, aber langsam im Denken. Ein liebes, ruhiges Kind. Ein Sonnenschein“, beschreibt der Autor.

Leichers Bruder begeht Selbstmord

Später wird ihre Kindheit dunkel: Ihr Vater stirbt, ihr Bruder nimmt sich mit nur elf Jahren das Leben. Pauline arbeitet als Magd in der Landwirtschaft, wird herumgereicht. „Sie war wohl intelligenzgemindert“, sagt Feldhoff. Menschen mit einer Behinderung werden damals auch „Ballastexistenzen“ genannt; selbst von Wissenschaftlern, die schon vor der NS-Zeit laut über die Vernichtung unwürdigen Lebens nachdenken.

Dann kommen die Nazis, und Pauline Leicher muss sich am 27. April 1936 im Gesundheitsamt Neuwied einem Test unterziehen. Der Befund: unauffällig. Dennoch wird die junge Frau am 25. November 1937 unfruchtbar gemacht.

Feldhoff und Schwamberger erzählten im Wechsel davon, wie es fortan bergab ging. Pauline Leicher arbeitet bei einem Bauern, später als Putzfrau, wird immer wieder beleidigt, wird entlassen. Sie isst nichts mehr und weint viel, lasen sie. Dabei trugen die Vorleser den Text nüchtern und ruhig vor. Die Betonungen setzten sie fein, besonders zynisches Beamtendeutsch dehnten sie etwas. Mehr Dramatik brauchen die Worte nicht, denn sie sind kraftvoll genug.

Am 6. Mai 1940 vergast

Am 1. März 1940 wird Pauline Leicher in die Anstalt Andernach eingewiesen. Etwas mehr als ein Jahr später bringt ein Bus Pauline und weitere Frauen nach Hadamar. Als sie ankommen, sollen sie duschen. Doch statt Wasser strömt Gas aus den Leitungen. Pauline Leicher wird am 6. Mai ermordet. Als einer von 15.000 Menschen, die in Hadamar zwischen 1941 und 1945 getötet werden. „Pauline Leichers Angehörige erhalten später einen ,Trostbrief‘ mit einem gefälschten Todesschein“, erzählte Feldhoff. Dieser Brief existiere heute nicht mehr.

Heiner Feldhoff besuchte mehrmals die Gedenkstätte Hadamar. Erinnerungen an Pauline Leicher fand er dort nicht. Sein Buch erinnert an sie – die Annäherung an die Lebensgeschichte einer Vergessenen. „Ich bin heilfroh, ein ins Inferno verstoßenes Menschenkind über Raum und Zeit hinweg ein wenig begleiten zu dürfen“, schreibt er. Der Abend in Ransbach-Baumbach war eine würdevolle Verneigung vor diesem Menschenkind, heißt es.