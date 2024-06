Symbolische Übergabe in Form eines Fußballes des neuen Rasenplatzes in Ebernhahn von Ortsbürgermeister Thomas Schenkelberg (links) an den FSV-Geschäftsführer Tobias Kuch. Mit auf dem Foto sind Gemeinderatsmitglieder, Vereinsvertreter, Pfarrer Robert Butele und FSV-Spieler. Foto: Hans-Peter Metternich