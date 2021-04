Montabaur

Lagerhalle in Vollbrand: Feuerwehreinsatz bei Montabaurer Matratzenfirma

Rund 80 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sind am Freitagmittag zu einem Feuer bei einem Matratzenhersteller in Montabaur ausgerückt. Dort stand eine Lagerhalle in Vollbrand.