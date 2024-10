Kultur und Wirtschaft im Zusammenspiel: VG Montabaur will ihr Potenzial effektiver nutzen

In der Verbandsgemeinde Montabaur ist es gute Tradition, einmal im Jahr bei einem Unternehmergespräch die heimische Wirtschaft zusammenzuführen. Die jüngste Veranstaltung dieser Art hatte neben vielen Unternehmern auch etliche Kulturschaffende in die Räume der Sparkasse Westerwald/Sieg in Montabaur geführt. Fotos: Hans-Peter Metternich Foto: Metternich