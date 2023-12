Plus Siershahn Kultstatus lebt in Siershahn auf: Young Harmonic Brass feiert Comeback „Zurück un Guude“ – ein Konzertmotto, auf das die Freunde hochkarätiger Blasmusik im Allgemeinen und die Fans des Siershahner Ensembles Young Harmonic Brass im Besonderen vier Jahre warten mussten. Nach dreimaliger Corona-Zwangspause ließen die sechs bis in die Haarspitzen motivierten Musiker und eine nicht minder spielfreudige Musikerin ihre Jahreskonzerte wieder aufleben, die seit mehr als zehn Jahren Kultstatus genießen. Von Hans-Peter Metternich

Mittlerweile können die Interpreten dieser außergewöhnlichen Gruppe auf 29 Jahre Ensemblegeschichte zurückblicken. Da mag manch einer glauben, das „Young“ sei bei den harmoniegeladenen Blasmusikern in die Jahre gekommen. Doch wer beobachtet, wie sie Musik geradezu in Blech meißeln und in die Percussions hämmern, vergisst diesen Gedanken schnell wieder. Nicht zuletzt ...