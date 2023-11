Ihren Protest gegen den geplanten Gewerbepark in Rennerod haben 1214 Bürger nun verschriftlicht. In einer Petition gesammelt, haben Vertreter der Bürgerinitiative (BI) um Thomas Boller und des Nabu die Unterschriften nun an Raimund Scharwat übergeben. „Wir wollen erreichen, dass eine Bürgerversammlung einberufen wird, um die Bürger zu informieren“, formulierte Boller ein wichtiges Ziel.