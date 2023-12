Eine Krippe aus Metall, aus Papier oder in einem alten Radio: Beim Krippenweg in Langenhahn gibt es bis einschließlich 7. Januar 2024 ganz individuelle Krippendarstellungen zu sehen. Bereits am Pfarrhaus neben der Herz-Jesu-Kirche gibt es vier verschiedene Krippen in den Fenstern zu sehen.