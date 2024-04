Plus Mogendorf

Kreisverwaltung triff Entscheidung: So geht es mit der einsturzgefährdeten Fabrik in Mogendorf weiter

i Die baufällige ehemalige Keramikfabrik in Mogendorf soll nun zwangsversteigert und abgerissen werden. Das erklärte die Kreisverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung. Foto: Maja Wagener

Seit Jahren steht die alte Fabrik in der Hahnenbergstraße in Mogendorf leer und verfällt. Sturm Zoltan, der kurz vor Weihnachten 2023 tobte, hatte das nun einsturzgefährdete Gebäude schwer beschädigt und so wieder in den Fokus der Behörden gerückt. Appelle an den Eigentümer verhallten lange ungehört. Nun hat die Verwaltung des Westerwaldkreises eine Lösung für den verzwickten Fall gefunden.