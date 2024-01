Kreativ sein ist die Lösung: Bäckereien haben Zukunft

Schrot aus der Region und reiner Natursauerteig – das sind die wesentlichen Bestandteile des Schanzenbrotes von Dirk Müller. Die Reinheit und Ursprünglichkeit der Zutaten ist dem Bäckermeister, der nach 20 Jahren in Wissen nun seit 2021 „Müller's Backstube“ in Katzwinkel betreibt, besonders wichtig. Und das gilt nicht auch für das Kartoffelbrot und all die anderen Köstlichkeiten, die Dirk Müller und sein Team im Angebot haben.