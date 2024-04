Plus Guckheim Kradfahrer tritt während der Fahrt gegen Spiegel von Pkw: Polizei sucht Zeugen i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa Am vergangenen Donnerstag, um ca. 17:55 Uhr fuhr ein Fahrschulfahrzeug, ein Pkw und ein Krad die L300 aus Richtung Herschbach (OWW) in Richtung Guckheim. Beim Überholvorgang trat der Kradfahrer gegen den Außenspiegel vom Pkw, wie die Polizei mitteilt. Lesezeit: 1 Minute

Der Kradfahrer entfernte sich sodann über die Straße "Zur Heide" in das dortige Wohngebiet von Guckheim. Die Personen aus dem Fahrschulfahrzeug und dem Pkw warteten in der Folge in Höhe vom dortigen Floristen auf die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizei erschien der Kradfahrer erneut vor Ort, jedoch ...