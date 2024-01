Konzept in Marienrachdorf überzeugt Jury: Nachbarschaftspreis für den Pflegebauernhof

Zum Leben auf dem Bauernhof statt im Pflegeheim lädt Guido Pusch mit seinem Projekt „Zukunft Pflegebauernhof“ in Marienrachdorf ein. Die Senioren mit und ohne Pflegebedarf bringen sich je nach Lust, Laune und Kraft in das Arbeitsleben auf dem Bauernhof ein. Foto: Guido Pusch

Jeweils 1000 Euro vergeben

Alle Bewerber verdienten höchste Anerkennung für ihr großes freiwilliges Engagement in ihrer Nachbarschaft, lobt das Netzwerk Nachbarschaft in seiner Pressemitteilung zu der Auszeichnung, die zusammen mit der Gesundheitskasse AOK verliehen wird. Ob der Skatepark für Kinder und Jugendliche oder der Gemeinschaftsgarten, den alle Generationen zusammen zum Blühen bringen: Die Vielfalt der innovativen Nachbarschaftsprojekte beeindrucke und rege zur Nachahmung an.

„Denn eine aktive Nachbarschaft hält gesund und stärkt den Zusammenhalt am Wohnort“, heißt es in der Mitteilung. Die elf prämierten Projekte in Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen sich über jeweils 1000 Euro Fördergeld freuen, mit denen sie ihre Projekte weiter vorantreiben können. In Marienrachdorf ermöglicht die Initiative Zukunft Pflegebauernhof Senioren, ihr Leben auf dem Bauernhof statt im Pflegeheim zu verbringen: Auf seinem Hof im Westerwald hat Guido Pusch eine Bauernhof-WG für Senioren mit und ohne Pflegebedarf gegründet (wir berichteten). Die Bewohner bringen sich dort nach Lust, Laune und Fähigkeiten in die Arbeit mit den Tieren und in der Küche ein.

Verein Wäller Helfen ist auch dabei

„Miteinander helfen, wo Hilfe gebraucht wird“ lautet das Motto des Vereins Wäller Helfen, gegründet in Oberroßbach: Bei Wäller Helfen können Menschen jedes Alters über eine Hotline um die benötigte Hilfe bitten. Neben Aktionen wie der sozialen Weihnachtsfeier in der Hachenburger Stadthalle (wir berichteten) initiiert das Organisationsteam auch Aktionen rund um gesunde Ernährung und Naturschutz.

„Die ausgezeichneten Projekte haben Modellcharakter und sie fördern das gesunde Miteinander der Generationen“, sagt Erdtrud Mühlens, Gründerin von Netzwerk Nachbarschaft. „Wir sind ganz begeistert von diesen tollen Initiativen! Alle nachbarschaftlichen Netzwerke tragen vorbildlich dazu bei, die Gesundheit aller im Wohnumfeld zu bewahren und gleichzeitig zu fördern“, sagt Thomas Stahl, Regionalleiter der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. „Dieses außerordentliche Engagement im Sinne der Gemeinschaft wollen wir gerne würdigen und stärken.“

2023 lobten die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und das Netzwerk Nachbarschaft zum dritten Mal den Förderpreis „Gesunde Nachbarschaften“ aus. Nachbarteams stellten ihre wegweisenden Ideen und Projekte für ein gesundes Miteinander vor, die insgesamt 90.000 Anwohnenden zugutekommen.

Die weiteren Preisträger in Rheinland-Pfalz

Pro Mendig e.V. mit dem Projekt „Gesunde Ernährung und aktive Bewegung mit Gedächtnistraining“; Fluthilfe-Ahr e.V., Bad Neuenahr-Ahrweiler, mit „KörperFit“; Karthause aktiv, Koblenz, holt ältere Menschen aus Einsamkeit und Isolation heraus; Fit und bewegt, Mainz, kostenlose Bewegungsstunde mitten in der Mainzer Neustadt; AHRche e.V. Skatepark, Bad Neuenahr-Ahrweiler, baut Spielplätze, Turnhallen und einen Skatepark; Gemeinschaftsgarten Worms, „Sonderpreis für Nachhaltigkeit“: alle Generationen und Kulturen bringen sich ein, es gibt Baumschnitt- und Pflanzseminare, erlebnispädagogische Angebote für Familien; Paten mit Herz e.V., St. Wendel, begleiten ältere allein lebende Menschen im Alltag.