Plus Höhr-Grenzhausen Kontroverse Meinungen zu Wasserzweckvereinbarung: VG-Rat Höhr-Grenzhausen beschließt Wasserlieferungsvertrag Von Birgit Piehler i Im April unterzeichneten die VG-Bürgermeister die Zweckvereinbarung zur Wasserversorgungs-Sicherung der vier Verbandsgemeinden um die Montabaurer Höhe. Die VG Höhr-Grenzhausen ist dabei federführend aufgrund des Verlaufs von Zuleitungen sowie Bau und Verwaltung des Hochwasserbehälters auf ihrer Gemarkung. Foto: Birgit Piehler Das Thema „Wasserversorgung gewährleisten durch Zuleitung von Rheinwasser“ erregt trotz des regionalpolitischen Konsens (unsere Zeitung berichtete) weiterhin einige Gemüter bei der Frage nach der Notwendigkeit einer Zulieferung. Lesezeit: 2 Minuten

Der Höhr-Grenzhäuser Verbandsgemeinderat brachte in der letzten Sitzung seiner Wahlperiode die Fortführung des Projekts Anschluss an die Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein (VWM) zur Sicherung der Wasserversorgung der Gemeinden um die Montabaurer Höhe voran. Fragen zu Planung und Vorgehen Fragen dazu stellten in der Bürgersprechstunde Mitglieder der Bürgerinitiative „Wir für Höhr-Grenzhausen“ und griffen vor ...