Vor allem die Parksituation und die Geschwindigkeit beschäftigten die Anlieger an der Bahnhofstraße in Montabaur. Zwischen April und 31. Dezember soll die ehemalige und zukünftige Prunkstraße, wie Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland sie nannte, mit Arbeiten am südlichen und nördlichen Ende fertiggestellt werden. Die Anwohner müssen weiterhin einige Einschränkungen in Kauf nehmen.