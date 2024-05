Plus Bad Marienberg Kommunalwahl: Sabine Willwacher (SPD) will's in Bad Marienberg zum dritten Mal wissen Von Nadja Hoffmann-Heidrich i Auch wenn ihr vielfach die Zeit dafür fehlt, ist Sabine Willwacher (SPD), die zum dritten Mal für den Posten der Stadtbürgermeisterin von Bad Marienberg antritt, nach wie vor eine leidenschaftliche Motorradfahrerin. Sie liebt das Gefühl von Freiheit, wenn ihr der Wind um die Nase weht. Foto: Röder-Moldenhauer Als Sabine Willwacher vor zehn Jahren erstmals zur Stadtbürgermeisterin von Bad Marienberg gewählt wurde, war sie die erste Frau überhaupt an der Spitze der Kneippstadt. Überhaupt zieht sich der Umstand, dass sie als Frau gerne in vermeintliche Männerdomänen vordringt, wie ein roter Faden durch ihre Biografie. Lesezeit: 4 Minuten

Als selbstständige Malermeisterin etwa arbeitet sie in einer Branche, in der Frauen noch in der Minderheit sind. „In meiner Berufsschulklasse waren damals zwar ein paar Frauen, aber keine von denen ist noch in dem Beruf tätig“, berichtet Willwacher und fügt an: „Mit 15 bin ich Mofa gefahren, mit 18 habe ...