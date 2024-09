Plus Ransbach-Baumbach

Kommentar zur Demokratiekonferenz: Gemeinsam zu einem guten Anfang

i Foto: Jens Weber/MRV

Sollte die aufgebaute Starrheit in der Gesellschaft nun doch langsam aufweichen? Erwachen Notwendigkeit und Bedürfnis der Menschen nach mehr Miteinander und Positivität unter der Einsicht, dass wir gesellschaftlich in die Sackgasse geraten? In diesem Jahr ging die dem Vortrag folgende Diskussion respektvoll, sachlich und in angemessener Lautstärke vonstatten.