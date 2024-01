Plus Westerwald Kommentar zum Zustand der öffentlichen WCs: Randalierern keine Chance lassen! Die Nutzung öffentlicher Toiletten in der Region ist für Besucher nicht selten ein Griff ins Klo. Verdreckte Schüsseln und fieser Gestank sind mitunter in den WCs vorzufinden und gestalten einen Toilettengang in der Regel sehr unangenehm oder gar unmöglich. Von Fabian Herbst

Das liegt in den meisten Fällen natürlich an einzelnen Schmutzfinken und Randalierern, die keinerlei Rücksicht nehmen. An diese Leute gilt es zu appellieren: Lasst den Unfug sein! Einige Menschen sind auf öffentliche Toiletten angewiesen, so auch ihr unter Umständen! Andernfalls müssen die WC-Betreiber zu härteren Maßnahmen in Form von strengeren ...