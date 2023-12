Plus Hachenburg Knappes Votum: VG-Rat Hachenburg erteilt Fotovoltaikanlage auf Freiflächen eine Absage Große Überraschung im Verbandsgemeinderat Hachenburg: Das Gremium hat Plänen der Ortsgemeinden Mudenbach und Wied zum Bau von Freiflächenfotovoltaikanlagen Absagen erteilt. Auch andernorts sorgt das Thema immer wieder für Konflikte. Von Nadja Hoffmann-Heidrich

Die Abstimmungen in Hachenburg fielen denkbar knapp aus: Die Anlage in Mudenbach, die auf einem Gelände von rund 18 Hektar vorgesehen war, wurde bei Stimmengleichheit (15 Ja- und 15 Nein-Stimmen), die in Wied (0,9 Hektar) mit hauchdünner Mehrheit (15 Nein-Stimmen, 14 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung) abgelehnt. Der Bau- und Umweltausschuss hatte ...