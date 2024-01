Klimaschutz in Montabaur: Bäume für Bürger sind heiß begehrt

Die Aktion „Bäume für Bürger“ in der VG Montabaur ist vorerst beendet. Auch Shalin Normann aus Montabaur freut sich über zwei Apfelbäume für ihren Garten. Markus Kuch, Leiter des Sachgebiets Umwelt, gab Tipps zum Einpflanzen und zur Pflege. Foto: Christof Kunoth/VG Montabaur

Interesse war überwältigend

Da Bäume CO2 speichern, leistet jeder neu gepflanzte Baum einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz vor Ort. Das ist das Ziel von „Bäume für Bürger“.

„Wir hatten die Aktion Bäume für Bürger zunächst nur für die Stadt Montabaur geplant. Dann kamen so viele Anfragen aus unseren Ortsgemeinden, dass wir das Angebot auf das VG-Gebiet ausgeweitet haben“, berichtet Markus Kuch, Leiter des Sachgebiets Umwelt in der VG-Verwaltung. Zusammen mit seinem Team hat er die Aktion entwickelt und durchgeführt.

Nach einer Ausschreibung im Wochenblatt und in den lokalen Medien meldeten sich zahlreiche Bürger, die Platz für einen oder zwei neue Bäume auf ihrem Grundstück haben und bereit sind, den neuen Baum dort mindestens zehn Jahre lang stehen zu lassen. Das Grundstück muss im Gebiet der VG liegen. Es gab verschiedene heimische Baumsorten zur Auswahl, die Bäume wurden kostenlos abgegeben.

„Leider mussten wir feststellen, dass wir nicht alle Bäume so beschaffen konnten, wie die Teilnehmer es sich gewünscht hatten. Am Ende waren dennoch alle zufrieden. Wir haben 51 Apfelbäume, 20 Feldahorne, sechs Hainbuchen und vier Elsbeeren verteilt“, berichtet Kuch.

Transport war logistisches Abenteuer

An der Ausgabestelle beim Bauhoflager in Montabaur-Eschelbach konnten die Bürger ihre Bäume in Empfang nehmen. Jeder Baum ist etwa vier Meter lang und hat ein offenes Wurzelwerk. „Das war eine kleine logistische Herausforderung für die Fahrer von Kleinwagen“, erläutert Kuch. Schnell bildeten sich Fahrgemeinschaften, man half sich gegenseitig beim Einladen und Transportieren der Pflanzen. „Die Stimmung war gut. Jetzt müssen die Bäume fachgerecht gesetzt werden und an ihrem neuen Standort anwachsen. Erst dann ist die Aktion wirklich erfolgreich“, so das Fazit des Fachmanns. Er plant, „Bäume für Bürger“ im nächsten Herbst wieder anzubieten.