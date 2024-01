Kita St. Peter erhält vom Land weitere Förderung: Umsetzung pädagogischer Schwerpunkte in Konsultationskita

Die Kindertagesstätte St. Peter in Montabaur kann sich als sogenannte Konsultationskita wiederholt über Fördermittel des Landes für ihre Arbeit freuen. Als eine von 16 Kitas in Rheinland-Pfalz erhielt sie die „zweite Runde“ der Förderung, die für drei Jahre mit 15.000 Euro pro Jahr ausgeschrieben ist, weil sie mit einem beispielhaften Konzept Schule macht und damit in der Region für andere Kitas Vorbild ist.