Kirchengemeinde Kirburg stellt Programm vor: Erntedank auf der Straußenfarm feiern

Die evangelische Kirchengemeinde Kirburg lädt zu dieses Jahr zu vielen Veranstaltungen ein. Weil die Kirche neu eingedeckt werden muss, haben sich die Organisatoren interessante Wegstationen und außergewöhnliche Gottesdienstorte einfallen lassen. Foto: Archiv Röder-Moldenhauer

Da das Dach der evangelischen Kirche neu eingedeckt werden muss, kann das Gebäude ab April für einige Monate nicht genutzt werden. „Daher hat die Kirchengemeinde beschlossen, ein Jahresprogramm mit monatlichen Wegstationen zusammenzustellen, die uns unterwegs sein lassen zu besonderen und außergewöhnlichen Gottesdienstorten, aber auch zu einer Gemeindefahrt oder einem Tagesausflug“, wird Pfarrer Rüdiger Stein in der Pressemitteilung der Evangelischen Kirche Dekanat Westerwald zitiert. „Wir sind schon immer als Kirchengemeinde unterwegs, auch dann, wenn wir Menschen besuchen, das Evangelium von Jesus weitererzählen, unseren Lebensweg im Vertrauen auf Gott gehen. In diesem Jahr nun auf besondere Weise und ganz bewusst“, so Stein weiter.

Los geht's mit einem Kinofilm

Den Auftakt für das Programm des Jahresthemas bildet der Kinofilm „Ein ganzes Leben“, der im Cinexx in Hachenburg am Dienstag, 30. Januar, um 19 Uhr gezeigt wird. Regisseur Hans Steinbichler berichtet anhand eines Buches von Robert Seethaler über den Hilfsarbeiter Andreas Egger, der auf ein hartes und entbehrungsreiches Leben in den Alpen zurückblickt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 6 Euro im Cinexx und im Pfarrbüro Kirburg erhältlich, Telefon 02661/5407, E-Mail kirchengemeinde.kirburg@ekhn.de

Weiter geht es am Samstag, 17. Februar, mit einem Konzert mit Mirko Santocono. Unter dem Motto „Es wird wieder hell“ tritt der Musiker aus dem Westerwald um 19 Uhr in der evangelischen Kirche auf. Unterhaltungsmusik und künstlerischer Anspruch sind für den Singer-Songwriter keine Gegensätze: Sein unverkennbarer Sound und die ebenso eingängigen wie einfühlsamen Texte gehen ins Ohr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 12 Euro. Für Kinder ist der Eintritt frei.

Sexuelle Vielfalt ist Thema

Am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr ist die evangelische Kirchengemeinde Gastgeber einer Veranstaltung innerhalb einer dreiteiligen Reihe der evangelischen Erwachsenbildung Westerwald, die sich mit Menschen beschäftigt, die nicht der Norm entsprechen, zum Beispiel Transmenschen. Unter der Überschrift „El-dschi-bi-tie-Waaaas? Kreuz & queer unterwegs – Kirche, Vorurteile und die ,neue' Vielfalt“ kommt Pfarrerin Stefanie Bischof ins evangelische Gemeindehaus Kirburg. Sie gibt einen Überblick über die Vielfalt von Menschen in ihrer sexuellen Wahrnehmung. Es gibt Raum zum Austausch und für Fragen.

Einen Vortrags- und Bilderabend über die Weltwunder Südamerikas bieten Steffi und Nils Reinhardt am Donnerstag, 4. April, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kirburg in Kooperation mit der Ortsgemeinde an. Die Weltenbummler aus Kirburg entführen von Mexiko über Brasilien bis nach Peru. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 28. April, um 10 Uhr findet ein Gottesdienst an einem besonderen Ort statt: der ehemaligen Tankstelle in Norken. Passend zum Ort soll dieser Gottesdienst dazu einladen, aufzutanken und wieder zu neuen Kräften zu kommen. Die ehemalige Tankstelle befindet sich an der Ecke Kirchstraße/Westerwaldstraße.

In Bochum den Planeten auf der Spur

Am Samstag, 4. Mai, reist die Kirchengemeinde zu einer ganztägigen Fahrt zum Planetarium nach Bochum. Die Teilnehmer sind zu Gast bei der Astronomieshow „Die Wunder des Kosmos“. Zuvor entdeckt die Gruppe Bochum bei einer Stadtrundfahrt.

Für Pfingstmontag, 20. Mai, um 10 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde Unnau im Rahmen der Feiern zu ihrem 70-jährigen Bestehen zu einem gemeinsamen Gottesdienst im Nachbarschaftsraum mit Kirburg und Bad Marienberg in der Waldkirche beim Kleinen Wolfstein ein. Die Nörker Kirmes macht am Samstag, 8. Juni, Verbundenheit mit den katholischen Geschwistern im Glauben möglich. Gemeinsam feiern die Gemeinden um 17 Uhr einen ökumenischen Kirmesgottesdienst in der katholischen Kirche in Norken, an dem auch die Kirmesjugend beteiligt ist.

Am Sonntag, 7. Juli, um 12 Uhr findet ein Tauferinnerungsgottesdienst an der Grillhütte in Lautzenbrücken statt. Dazu sind alle Kinder eingeladen, die vor fünf Jahren in Kirburg getauft wurden. Ebenfalls im Juli plant die Gemeinde von Mittwoch bis Sonntag, 10. bis 14. Juli, eine mehrtägige Reise. Mit der Partnergemeinde aus Sandersdorf-Brehna geht es über Weimar nach Naumburg. In der Region sind Unternehmungen geplant.

Gläubige sind pilgernd unterwegs

Am Samstag, 31. August, ist ein Pilgergottesdienst mit den Pilgerbegleiterinnen des Dekanats geplant. Die Gemeinde ist zu Fuß unterwegs, mit liturgischem Abschluss und gemeinsamem Abendessen. Startpunkt ist am evangelischen Gemeindehaus Kirburg. Traditionell finden im September die Kinderbibeltage der Gemeinde statt. Diesmal unter dem Motto „Unterwegs mit Gott“ von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September. Dazu sind alle Kinder von 6 bis 13 Jahren eingeladen; am Freitag von 15 bis 18 Uhr, am Samstag von 10.30 bis 15 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr mit dem abschließenden Familiengottesdienst.

Am Sonntag, 6. Oktober, um 10 Uhr feiert die Gemeinde den Erntedankgottesdienst an einem besonderen Ort: in der Scheune der Straußenfarm in Hohensayn. Im Seniorenheim Hildegardis in Langenbach werden zweimal im Monat Gottesdienste von der evangelischen Kirchengemeinde Kirburg und der katholischen Kirchengemeinde gehalten. Am Sonntag, 10. November, um 10 Uhr wird der Gottesdienst öffentlich sein. Eine gute Gelegenheit, um mit den Bewohnern Gottesdienst zu feiern und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das Jahresprogramm der Kirchengemeinde schließt mit den Weihnachtsgottesdiensten von Dienstag, 24., bis Donnerstag, 26. Dezember. Sie stehen unter dem Thema „Gott ist unterwegs zu uns – Aufbruch zur Krippe“.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 02661/5407 oder per E-Mail an kirchengemeinde.kirburg@ekhn.de