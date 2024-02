Wenn die närrischen Tage vorüber sind und die Fastenzeit beginnt, starten in der Kneippstadt Bad Marienberg traditionell die Leichter-Leben-Wochen. „Gesund und fit in den Frühling“, lautet dabei das Motto. Los geht’s bereits am Aschermittwoch, 14. Februar, den großen Auftakt bildet dann am Sonntag, 18. Februar, die Gesundheitsmesse mit mehr als 60 Ausstellern, zu der wieder mehrere Tausend Besucher erwartet werden.