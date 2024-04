Plus Höhr-Grenzhausen

Keramische Vielfalt in Höhr-Grenzhausen: Zeit für Neues, Raum für Alle(s)

Von Hans-Peter Metternich

i Wilhelm Borch zeigte im Museum die gute, alte Keramiktradition. Foto: Hans-Peter Metternich

Mehr als zwei Jahrzehnte gibt es in der Kannenbäckerstadt die Veranstaltung „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“. Bei diesem Auftakt in die touristische Saison, einem Keramikfestival der außergewöhnlichen Art, hatten am ersten Aprilsonntag 20 Keramikbetriebe ihre Pforten geöffnet und zeigten damit einmal mehr die deutschlandweit einzigartige und lebendige Keramikszene auf.