Keramikmuseum Westerwald: 1305 einmalige Exponate kehren heim

„Wir sind heute einfach glücklich, diese in Qualität und Umfang einmalige Sammlung Dry-von Zezschwitz mit mehr als 1300 Westerwälder Jugendstilkeramiken wieder im Kannenbäckerland zu haben.“ Diese Freude äußerte die Leiterin des Keramikmuseums Westerwald in Höhr-Grenzhausen, Nele van Wieringen. Der Grund: Das Keramikmuseum Westerwald ist in der glücklichen Lage, eine einmalige Sammlung von Dr. Beate Dry-von Zezschwitz ankaufen zu können.