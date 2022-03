Seit drei Wochen dauert der Krieg in der Ukraine nun bereits an. Um die russische Wirtschaft und somit die Angriffe von Präsident Wladimir Putin zu schwächen, verhängt die Internationale Staatengemeinschaft eine Sanktion nach der anderen gegen Moskau. Diese wirken sich in Deutschland nun scheinbar auf Lkw-Fahrer und Speditionen aus Russland aus.