Plus Westerwald

Jüdische Friedhöfe im Westerwald: Hinter Grabsteinen verbergen sich Schicksale

Von Thorsten Stötzer

i Grabsteine werden von der Abendsonne angestrahlt. Der jüdische Friedhof von Westerburg befindet sich nahe des Schweizerhof an der Landesstraße 300 in Richtung in Richtung Winnen. Foto: Eschenauer Markus

Als am 9. Dezember 1945 Joseph Fuld in Westerburg beigesetzt wurde, war dies die letzte Beerdigung eines jüdischen Einwohners in der Stadt. Fuld war aus dem Konzentrationslager (KZ) Theresienstadt in seine Heimat zurückgekehrt, was ebenso selten ist wie ein weiterer Umstand.