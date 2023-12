Plus Montabaur Jahresrückblick: Grundwasser nutzen, aber auch schonen – VG-Werke Montabaur mit Bohrungen zufrieden Anfang des Jahres haben die Verbandsgemeinden Wirges, Ransbach-Baumbach, Höhr-Grenzhausen und Montabaur ihre gemeinsame Absicht erklärt, ihre eigenen Trinkwasservorkommen um Wasser aus St. Sebastian im Rheintal zu ergänzen. Die Vernetzung von Gewinnungsgebieten und Leitungsnetzen ist eine Möglichkeit, die Trinkwasserversorgung der Bürger langfristig sicherzustellen. Von Katrin Maue-Klaeser

Die Verbandsgemeinde (VG) Montabaur hat im zweiten Halbjahr darüber hinaus an mehreren Orten Erkundungsbohrungen vorgenommen, um weitere eigene Vorkommen zu finden. Der Werkleiter zieht zum Jahresende Bilanz. Von August bis vor wenigen Tagen wurde an drei Standorten in der VG Montabaur nach Trinkwasser gebohrt: zunächst am Dielkopf bei Welschneudorf (wir berichteten), ...