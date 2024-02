Jahreshauptversammlung: Luftsportclub Westerwald Montabaur hebt mit neuem Vorstand ab

Der Luftsportclub Westerwald Montabaur (LSC) hebt mit einem neuen Vorstand in das kommende Jahr ab. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde das Gremium von 29 der 36 stimmberechtigten Mitglieder in geheimer Wahl gewählt. In der kommenden Amtsperiode steht Klaus Peter Kutscheid dem LSC als Vorsitzender vor, an seiner Seite agiert als stellvertretender Vorsitzender Carsten Hartmann.