Als Ralf Matyba am Montag, 16. Oktober, von der Nachtschicht nach Hause kommt, bietet sich ihm auf der Weide nahe seines Wohnhauses in Wied ein Bild des Grauens. Dort lagen fünf tote Schafe. Vier seiner Lämmer waren nach Kehlbiss verendet, ein Bock lag komplett gerissen in seinem Blut. Jagdpächter Klaus Koch hat kurz danach Schilder aufgehängt, die auf die Gefahr durch Wölfe hinweisen. Doch dagegen hat der Kreis etwas.