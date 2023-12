Für Irritation auf verschiedenen Seiten sorgte die Aussage von Ulrich Richter-Hopprich, die Zielgruppe für die Gemeindeschwester plus sei von hochbetagten Senioren ab 80 Jahren nun auf Menschen ab 65 Jahren erweitert worden. Das hatte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) zu den Änderungen zum Landesprogramm Gemeindeschwester plus berichtet.