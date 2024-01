Plus Bad Marienberg Investitionen auf Rekordniveau: VG-Rat Bad Marienberg zeigt beim Haushalt große Einigkeit Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg den Haushalt für 2024 beschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verwaltung hervor. Insgesamt stehen im neuen Jahr laufenden Erträgen von rund 15,49 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von circa 15,244 Millionen Euro gegenüber, sodass sich ein positives Ergebnis ergibt, wie Bürgermeister Andreas Heidrich vermelden konnte.

Wie er weiter ausführte, befinde sich die Verbandsgemeindeumlage auf einem Allzeithoch von rund 9,5 Millionen Euro. Während die Grundsteuer im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich hoch sei, sei bei der Gewerbesteuer ein deutliches Plus zu verzeichnen. In diesem Zusammenhang dankte Heidrich allen Gewerbetreibenden und Unternehmen in der Verbandsgemeinde sowie deren ...