Investition in Forschung und Entwicklung: Land fördert Erweiterung der Firma GTV in Luckenbach

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Erfreut und dankbar nahmen die beiden GTV-Geschäftsführer Klaus Nassenstein (vorne rechts) und Konstantin von Niessen (vorne links) aus den Händen von Landeswirtschaftsministerin Daniela Schmitt (vorne Mitte) den Förderbescheid entgegen. Mit ihnen freuen sich (hintere Reihe von links) Gabriele Greis, Dieter Bethke, Tim Königstein, Annika von Kiedrowski und Marco Dörner. Foto: Röder-Moldenhauer

Gerade einmal vier Jahre ist es her, dass die Firma GTV Verschleißschutz in Luckenbach ein eigenes Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung (Hall of Coatings) in Betrieb genommen hat. Und schon jetzt plant das Unternehmen, das weltweit tätig ist, die Erweiterung seiner Kapazitäten in diesem Bereich durch einen Neubau, der voraussichtlich im Mai 2026 fertig sein soll.