Innenminister übergibt Bescheid für Landesmittel: VG Wirges will Balkonkraftwerke für Bürger fördern

Eine Richtlinie des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums brachte den ansonsten konsequent einmütigen VG-Rat in Wirges in Diskussionsstimmung. Denn ab 2024 will die Verbandsgemeinde (VG) ihre Bürger bei der Anschaffung von Balkonkraftwerken unterstützen. Die Details für den Antrag klärten die Ratsmitglieder im engagierten Dialog. Den passsenden Förderbescheid übergab Minister Michael Ebling persönlich am Freitag, 26. Januar 2023, in Wirges.