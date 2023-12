Ingelbacher lernt in Hachenburg: Deutschlands bester Brauer-Azubi kommt aus dem Westerwald

Dass Marcel Böttcher ein hervorragender Mitarbeiter ist, ist in der Westerwald-Brauerei in Hachenburg bereits seit mehr als drei Jahren bekannt. Am 1. August 2020 hat der Ingelbacher seine Ausbildung zum Brauer und Mälzer begonnen, und ist seit Tag eins ein geschätzter Kollege und Leistungsträger im Hachenburger-Team, heißt es in eier Pressemitteilung. Was den Hachenburgern schon immer klar war, weiß jetzt auch ganz Deutschland.

Marcel Böttcher wurde im bundesweiten Wettbewerb der IHK als bester Azubi unter den Brauern und Mälzern ausgezeichnet. Foto: Selina Thran/Westerwald-Brauerei

Mitte Dezember wurde der junge Mann in Berlin bei der 18. Nationalen Bestenehrung der Industrie- und Handelskammer (IHK) als Top-Azubi 2023 ausgezeichnet. Die Ehrung übernahm Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Was es bedeutet, der beste Brauer- und Mälzer-Azubi des Landes zu sein, durfte Marcel über Nacht erfahren. Denn schon am nächsten Morgen flatterten regionale und überregionale Medienanfragen in Hachenburg ein. Marcel ist einer von rund 300 Brauer- und Mälzer-Azubis in Deutschland, die in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht haben. Sein Erfolg steht auch als Bestätigung für das Ausbildungskonzept der Westerwald-Brauerei.

„Seit Jahren verfahren wir nach dem Prinzip fordern und fördern: Unsere Azubis sind von Anfang an vollwertige Mitglieder des Teams, übernehmen Verantwortung und bekommen eigene Aufgaben und Zielsetzungen. Das Konzept hat sich bewährt“, so Jens Geimer, geschäftsführender Gesellschafter der Westerwald-Brauerei in fünfter Generation. Fachkräftemangel sei für die Familienbrauerei kein Thema, mittlerweile werde deutschlandweit gar jeder 50. Brauer und Mälzer in Hachenburg ausgebildet.

Immer wieder zählen die Azubis der Brauerei zudem zu den besten in ihren Berufen – und das, ohne abzuheben. „Das sieht man ja auch jetzt wieder bei Marcel. Der ist bodenständig, steht mitten im Leben und ist definitiv kein Streber“, sagt Geimer. Marcel Böttcher will sein Wissen künftig als Berufsschullehrer weitergeben und studiert dafür an der Uni Bonn. Besucher der Hachenburger Erlebnis-Brauerei können ihn aber auch weiterhin bei Braukursen in der Brau-Werkstatt erleben. red