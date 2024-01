Wer die neu gestaltete Bahnhofstraße vom „Roundabout“-Kreisel aus in Richtung Montabaurer Altstadt fährt, der tut gut daran, sich weit rechts zu halten. Bis zur Einmündung Kaiserstraße ist die Straße komplett fertiggestellt und daher für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen freigegeben. Nicht so im weiteren Verlauf Richtung Wallstraße.