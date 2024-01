Vier Saxofone und eine Orgel, das ist eine Kombination, die nicht alltäglich ist in den Kirchen des Kontinents. Und doch brachte gerade dieses Arrangement beim Neujahrskonzert des Marienstatter Musikkreises unter der Leitung von Frater Gregor Brandt am Sonntag einen ganz besonderen Zauber in die voll besetzte Abteikirche.