Ein ungewöhnliches Demokratieprojekt ist am Montag in Hachenburg gestartet, mit dem die Jüngsten das große und wichtige Wahljahr 2024 eröffnet haben: Denn in der Grundschule am Schloss stimmten die Erst- bis Viertklässler erstmals darüber ab, wer für die nächsten zwölf Monate das Kinderstadtdirektorenteam bildet und somit die Interessen des Nachwuchses auf kommunaler Ebene vertritt.